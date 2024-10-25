Гуфу избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

Наро-Фоминский суд избрал рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом пишет SHOT .

Предварительно, Гуф провёл ночь в Наро-Фоминском ОВД. Сестра певца привозила в отделение вещи. Его другу также сегодня избрали запрет определённых действий.