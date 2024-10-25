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25 октября, 16:33

Гуфу избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий

Наро-Фоминский суд избрал рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, Гуф провёл ночь в Наро-Фоминском ОВД. Сестра певца привозила в отделение вещи. Его другу также сегодня избрали запрет определённых действий.

«Стыдно перед всеми»: Гуф покаялся после дебоша в бане
«Стыдно перед всеми»: Гуф покаялся после дебоша в бане

Напомним, известный российский рэпер был задержан после того, как устроил переполох в бане в подмосковной Апрелевке. Гуф приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. В итоге между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В отделении рэпер обматерил правоохранителей. Против Гуфа возбудили уголовное дело. Общественники призвали рэпера выступить перед солдатами в зоне СВО, чтобы «встать на путь истинный».

Обложка ©

VK / Алексей Долматов

Николь Вербер
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