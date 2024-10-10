В Грузии назвали сроки возможного импичмента президента Зурабишвили

Парламент Грузии планирует рассмотреть вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили в конце ноября или начале декабря 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

Точная дата голосования будет зависеть от дня первого заседания парламента нового созыва.

«После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится её импичмент», — заявил Кобахидзе.