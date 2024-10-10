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10 октября, 20:57

В Грузии назвали сроки возможного импичмента президента Зурабишвили

Грузинский парламент проголосует по вопросу импичмента Зурабишвили в конце года

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Парламент Грузии планирует рассмотреть вопрос импичмента президента Саломе Зурабишвили в конце ноября или начале декабря 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

Точная дата голосования будет зависеть от дня первого заседания парламента нового созыва.

«После того как мы получим больше 100 мест в парламенте, в начальных числах декабря или в конце ноября, в зависимости от того, когда будет назначено первое заседание, осуществится её импичмент», — заявил Кобахидзе.

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Ранее Life.ru сообщал, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена вновь запустить процедуру импичмента президенту страны Саломе Зарубишвили. Такое решение было принято в связи с её поездками за границу, которые не были согласованы с правительством.

Анатолий Цейко
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