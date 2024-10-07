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7 октября, 10:51

В парламенте Грузии призвали свергнуть президента Зурабишвили

Правящая партия Грузии готовит повторный импичмент президенту Зурабишвили

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» намерена вновь запустить процедуру импичмента президенту страны Саломе Зарубишвили в связи с её поездками за границу, которые не были согласованы с правительством. Об этом объявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили во время брифинга.

«Намеренное, открытое и наглое нарушение [конституции] не может остаться без реагирования. Исходя из этого, парламентское большинство приняло решение повторно возбудить процедуру импичмента [президенту] и подготовить новое конституционное представление, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов», — сказал он.

Папуашвили отметил, что грузинский президент продолжает позволять себе «грубые нарушения конституции», отправляясь во всё новые зарубежные поездки без согласия правительства страны, особенно на фоне того, как в 2023 году Конституционный суд (КС) признал за Зурабишвили нарушение основного закона. На прошлой неделе политик успела побывать во Франции, ФРГ, Бельгии и Польше.

Спикер парламента подчеркнул, что когда КС будет подтверждён факт нарушения конституции президентом, парламент, в уже обновлённом после выборов 26 октября составе, будет голосовать за отстранение Зурабишвили от должности. Для успешного импичмента требуется 100 голосов парламентариев из 150. При этом президентский срок Зурабишвили истекает в этом году, так что если её отстранят, она потеряет лишь месяц от длительности своих полномочий. Иначе говоря, процедура носит скорее символический характер, не являясь при этом принципиальной в правовом или политическом плане, уточнил Папуашвили.

«У нарушающей закон Зурабишвили должен остаться статус не бывшего, а свергнутого президента», — подытожил он, назвав это прецедентом на будущее.

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Похоже, что сама Саломе Зурабишвили не планирует уходить с поста досрочно и вообще не собирается его покидать. В прошлом месяце политик заявила, что хочет баллотироваться на второй срок. По её словам, так она сможет помочь стране «вернуться к европейскому пути».

Обложка ©

ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Юрий Лысенко
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