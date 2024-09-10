«Я готова»: Президент Грузии Зурабишвили собралась баллотироваться на второй срок

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о желании баллотироваться на второй срок. По её словам, так республика якобы сможет «вернуться на европейский путь».

«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь. Если предложенная мной хартия (план действий для оппозиции в случае победы на выборах. — Прим. Life.ru) заработает, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами», — сказала 72-летняя Зурабишвили в интервью французской газете Le Figaro.

Вместе с тем она отметила, что в правительстве республики назрел существенный раскол: одна часть хочет сблизиться с Москвой, а другая предпочитает путь евроинтеграции. По словам Зурабишвили, Грузия никогда не была так близка к вступлению в Европейский союз, как за время её президентства.

Напомним, Зурабишвили занимает пост президента Грузии с декабря 2018 года. Следующие выборы главы республики состоятся в октябре 2024 года. Президент в Грузии избирается на шестилетний срок.