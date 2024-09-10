«Я готова»: Президент Грузии Зурабишвили собралась баллотироваться на второй срок
Президент Грузии Зурабишвили заявила о желании баллотироваться на второй срок
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о желании баллотироваться на второй срок. По её словам, так республика якобы сможет «вернуться на европейский путь».
«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь. Если предложенная мной хартия (план действий для оппозиции в случае победы на выборах. — Прим. Life.ru) заработает, я готова быть переговорщиком с нашими европейскими партнерами», — сказала 72-летняя Зурабишвили в интервью французской газете Le Figaro.
Вместе с тем она отметила, что в правительстве республики назрел существенный раскол: одна часть хочет сблизиться с Москвой, а другая предпочитает путь евроинтеграции. По словам Зурабишвили, Грузия никогда не была так близка к вступлению в Европейский союз, как за время её президентства.
Напомним, Зурабишвили занимает пост президента Грузии с декабря 2018 года. Следующие выборы главы республики состоятся в октябре 2024 года. Президент в Грузии избирается на шестилетний срок.
Тем временем пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию «Грузинская мечта» и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть Саломе Зурабишвили. Эксперты считают, что планам по срыву выборов в Грузии не суждено сбыться.
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