Грузинский лидер Саломе Зурабишвили не признает итоги парламентских выборов в стране, которые запланированы на 26 октября. Как считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава государства однозначно сочтёт их нелегитимными.

В интервью телеканалу «Имеди» он заявил, что непризнание президентом итогов октябрьских выборов — гарантированный сценарий. Политик убеждён, что тем самым Зурабишвили выполнит заказ оппозиционных партий.

Тем временем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили. Эксперты считают, что планам по срыву выборов в Грузии не суждено сбыться.