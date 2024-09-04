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4 сентября, 19:59

Премьер Грузии уверен, что итоги парламентских выборов признают нелегитимными

Премьер Грузии Кобахидзе: Президент страны Зурабишвили не признает итоги выборов

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили не признает итоги парламентских выборов в стране, которые запланированы на 26 октября. Как считает грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, глава государства однозначно сочтёт их нелегитимными.

В интервью телеканалу «Имеди» он заявил, что непризнание президентом итогов октябрьских выборов — гарантированный сценарий. Политик убеждён, что тем самым Зурабишвили выполнит заказ оппозиционных партий.

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Тем временем пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили. Эксперты считают, что планам по срыву выборов в Грузии не суждено сбыться.

Оксана Попова
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