«Это несерьёзно»: Премьер Грузии высказался о возможных санкциях Запада

Власти Грузии сочли несерьёзным возможное введение Западом санкций против республики. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Это несерьёзно», — сказал он в разговоре с журналистами.

Кобахидзе отметил, что основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уже фактически находится под санкциями. Как только началась российская спецоперация на Украине, его средства были заморожены, потому что Грузия не стала вводить против РФ рестрикции.