«Это несерьёзно»: Премьер Грузии высказался о возможных санкциях Запада
Премьер Грузии Кобахидзе: Возможные санкции Запада против Тбилиси несерьёзны
Власти Грузии сочли несерьёзным возможное введение Западом санкций против республики. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Это несерьёзно», — сказал он в разговоре с журналистами.
Кобахидзе отметил, что основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уже фактически находится под санкциями. Как только началась российская спецоперация на Украине, его средства были заморожены, потому что Грузия не стала вводить против РФ рестрикции.
Напомним, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили. Эксперты считают, что планам по срыву выборов в Грузии не суждено сбыться.
ТАСС / Инна Кукуджанова