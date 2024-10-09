Попытка оказать давление: В Грузии раскритиковали резолюцию Европарламента

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что проект резолюции Европарламента, который призывает ввести санкции против России, является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«Мы видим, что лоббисты, защищающие нашу радикальную оппозицию, готовят антигрузинскую резолюцию, что является очередной демонстрацией наглого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — сказал он.

Он выразил возмущение по поводу того, что столь грубое вмешательство в избирательные процессы происходит всего за две недели до парламентских выборов. Гарибашвили также охарактеризовал документ Европарламента как манипуляцию и попытку оказать влияние на избирателей.