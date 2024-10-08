Премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в случае победы на парламентских выборах займётся урегулированием конфликта с Россией. Это направление является одним из приоритетных в программе фракции, заявил премьер-министр республики и по совместительству глава предвыборного штаба политсилы Ираклий Кобахидзе.

Ещё одной важной задачей станет перезагрузка отношений с США и ЕС, нынешнее состояние которых не устраивает Тбилиси. Страна продолжит делать все шаги для евроинтеграции, чтобы к 2030 году стать самой готовой страной-кандидатом на вступление в блок, заключил Кобахидзе.