Премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в случае победы на парламентских выборах займётся урегулированием конфликта с Россией. Это направление является одним из приоритетных в программе фракции, заявил премьер-министр республики и по совместительству глава предвыборного штаба политсилы Ираклий Кобахидзе.
«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией также являются одним из важнейших приоритетов», — отметил глава кабмина.
Ещё одной важной задачей станет перезагрузка отношений с США и ЕС, нынешнее состояние которых не устраивает Тбилиси. Страна продолжит делать все шаги для евроинтеграции, чтобы к 2030 году стать самой готовой страной-кандидатом на вступление в блок, заключил Кобахидзе.
А ранее власти страны взяли курс на сближение с Абхазией и Южной Осетией. Кобахидзе призвал частично признанные государства жить в единой стране, а мэр Тбилиси Каха Каладзе признал, что грузинские власти вели вели себя неправильно по отношению к республикам. Россия позитивно оценила действия соседей, предложив поддержать примирение осколков бывшего СССР.
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