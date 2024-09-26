Премьер Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии объединиться

Грузия предложила Абхазии и Южной Осетии жить в единой стране. С такой идеей на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Политик заявил, что хочет обратиться к народам двух республик для того, чтобы «восстановить разрушенные мосты».

«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — заявил он.