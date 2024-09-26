Премьер Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии объединиться
Премьер Грузии Кобахидзе призвал Абхазию и Осетию жить в едином государстве
Грузия предложила Абхазии и Южной Осетии жить в единой стране. С такой идеей на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Политик заявил, что хочет обратиться к народам двух республик для того, чтобы «восстановить разрушенные мосты».
«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», — заявил он.
Ещё в мае текущего года премьер Грузии заявлял, что планирует вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию. Осуществить свой план он хочет до 20230 года. Вместе с этими государствами Ираклий Кобахидзе также решил войти в состав Евросоюза. При этом, как именно политик добьётся этого, он не указал.
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