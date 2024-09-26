Премьеру Грузии хотели закрыть въезд в США перед Генассамблеей ООН

Грузинская оппозиция обратилась к США, чтобы те рассмотрели возможность запретить премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе въезд в страну в преддверии сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«У нас была информация и были разговоры о том, что рассматривалась возможность впустить или не впустить (Кобахидзе в Штаты. — прим. Life.ru)», — сказал Мдинарадзе.