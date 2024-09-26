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26 сентября, 12:10

Премьеру Грузии хотели закрыть въезд в США перед Генассамблеей ООН

Грузинская оппозиция обратилась к США, чтобы те рассмотрели возможность запретить премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе въезд в страну в преддверии сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

«У нас была информация и были разговоры о том, что рассматривалась возможность впустить или не впустить (Кобахидзе в Штаты. — прим. Life.ru)», — сказал Мдинарадзе.

Он также добавил, что США планировали не позволить Кобахидзе выступить на сессии ГА ООН.

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Ранее власти США из-за «антидемократических действий» Грузии отозвали приглашение премьера Кобахидзе на приём Ассоциации ООН. Сам грузинский политик отреагировал, назвав такое решение несерьёзным. По его словам, это решение является актом в сторону оппозиции, однако никакой практической пользы в себе не несёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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