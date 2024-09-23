Дружба будет, но потом: В МГИМО рассказали, чем закончится дрейф Грузии в сторону России
Политолог Мухин: Грузия разворачивается к РФ, так как хочет вернуть суверенитет
Ряд жёстких заявлений, прозвучавших в последнее время от властей Грузии, и агрессивная реакция Запада навели экспертное сообщество на мысль, что закавказская республика начала «разворачиваться» в сторону России. Почему Тбилиси идёт на сближение с Москвой, объяснил политолог Алексей Мухин.
«Очевидно, что Запад всеми возможными путями стремится оставить Грузию в орбите своего влияния. А она, в свою очередь, хочет вернуть суверенитет, поэтому все свои силы направляет на это», — подчеркнул эксперт.
Он рассказал «Вечерней Москве», что будет очень рад, если республика сможет восстановить свой суверенитет. Более того, политолог полагает, что Грузия станет первым государством, у которого получилось сохранить независимость без какой-либо внешней помощи.
В свою очередь профессор МГИМО, политолог Елена Пономарёва выразила уверенность, что Россия и Грузия смогут восстановить дружеские отношения, но только после победы нашей страны в спецоперации и при установлении многополярного мира, который формируется посредством Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
Напомним, ранее в Грузии уличили США во вмешательстве в избирательный процесс из-за введённых санкций. А до этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о готовности принести извинения за конфликт Южной Осетии.
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