В Грузии обвинили США во вмешательстве в выборы из-за введённых санкций

Санкции США в отношении грузинских политиков перед парламентскими выборами являются вмешательством в избирательный процесс, заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе. Он напомнил, что департамент казначейства без аргументации своих действий ввёл санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя.