В Грузии обвинили США во вмешательстве в выборы из-за введённых санкций
Грузинский депутат Миканадзе: Санкции США являются вмешательством в выборы
Санкции США в отношении грузинских политиков перед парламентскими выборами являются вмешательством в избирательный процесс, заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе. Он напомнил, что департамент казначейства без аргументации своих действий ввёл санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя.
«Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц правительства и муниципалитетов, членов парламента и членов их семей. В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей», — заявил Миканадзе на брифинге.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поверил предупреждению Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США повлиять на парламентские выборы в стране. До этого стало известно, что американский департамент хочет задействовать Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в для вмешательства в избирательный процесс. Этим Штаты хотят дать повод оппозиции через протесты захватить власть.
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