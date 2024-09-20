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20 сентября, 10:26

В Грузии обвинили США во вмешательстве в выборы из-за введённых санкций

Грузинский депутат Миканадзе: Санкции США являются вмешательством в выборы

Санкции США в отношении грузинских политиков перед парламентскими выборами являются вмешательством в избирательный процесс, заявил член парламентского большинства Гиви Миканадзе. Он напомнил, что департамент казначейства без аргументации своих действий ввёл санкции против руководителя Департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя.

«Госдепартамент сообщил о введении визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц правительства и муниципалитетов, членов парламента и членов их семей. В предвыборный период подобные действия иностранного государства представляют вмешательство в предвыборный процесс и попытку влияния на волю избирателей», — заявил Миканадзе на брифинге.

Парламент Грузии обвинил США в нападении на страну
Парламент Грузии обвинил США в нападении на страну

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поверил предупреждению Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США повлиять на парламентские выборы в стране. До этого стало известно, что американский департамент хочет задействовать Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в для вмешательства в избирательный процесс. Этим Штаты хотят дать повод оппозиции через протесты захватить власть.

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Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Александра Мышляева
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