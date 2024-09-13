В Грузии не поверили предупреждению российской разведки о вмешательстве США в выборы

По данным российской разведки, например, БДИПЧ ОБСЕ опубликует заранее подготовленное заключение о проведении выборов в неконкурентной среде. Я не думаю, что это правильный прогноз

Кроме того, по его словам, у России нет ресурса, чтобы оказать давление на грузинские выборы. При этом политик отметил, что что они пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов. Кобахидзе добавив, что под ресурсами он имеет в виду «ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и так далее».