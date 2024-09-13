В Грузии не поверили предупреждению российской разведки о вмешательстве США в выборы
Премьер Кобахидзе: Грузия ожидает беспрецедентного вмешательства в выборы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не поверил предупреждению Службы внешней разведки (СВР) России о попытках США повлиять на парламентские выборы в стране.
По данным российской разведки, например, БДИПЧ ОБСЕ опубликует заранее подготовленное заключение о проведении выборов в неконкурентной среде. Я не думаю, что это правильный прогноз
премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Кроме того, по его словам, у России нет ресурса, чтобы оказать давление на грузинские выборы. При этом политик отметил, что что они пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов. Кобахидзе добавив, что под ресурсами он имеет в виду «ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и так далее».
Как стало известно сегодня, государственный департамент США намерен задействовать Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) для вмешательства в октябрьские парламентские выборы в Грузии. Этим Штаты хотят дать повод оппозиции провести новые протесты для захвата власти силовым путём, сообщили в СВР РФ.
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