Государственный департамент США намерен задействовать Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) для вмешательства в октябрьские парламентские выборы в Грузии. Об этом предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Вашингтон хочет помешать победе неугодной правящей партии «Грузинская мечта».

«Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии», — говорится в сообщении.

Этим Штаты хотят дать повод оппозиции провести новые протесты для захвата власти силовым путём. В СВР сожалеют, что БДИПЧ, задачей которого является «оказание помощи» странам — членам организации по вопросам демократии, участвует в таких махинациях.