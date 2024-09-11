ОБСЕ по указке США заявят о «несвободных» выборах в Грузии ради протестов, предупредила СВР
СВР: США хотят задействовать ОБСЕ для вмешательства в выборы в Грузии
Государственный департамент США намерен задействовать Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) для вмешательства в октябрьские парламентские выборы в Грузии. Об этом предупредили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Вашингтон хочет помешать победе неугодной правящей партии «Грузинская мечта».
«Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии», — говорится в сообщении.
Этим Штаты хотят дать повод оппозиции провести новые протесты для захвата власти силовым путём. В СВР сожалеют, что БДИПЧ, задачей которого является «оказание помощи» странам — членам организации по вопросам демократии, участвует в таких махинациях.
В ведомстве указали, что Бюро окончательно превратилось в «рупор бесчестных игр американских властей». В связи с этим решение РФ сократить финансирование ОБСЕ оправдано, так как ослабит деструктивную деятельность этой «некогда уважаемой международной структуры».
Напомним, СВР уже предупреждала, что США хотят добиться смены власти в Грузии по итогам грядущих парламентских выборов. Ожидается, что ключевую роль в протестах сыграет президент Саломе Зурабишвили. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, принадлежащий к партии «Грузинская мечта», считает, что глава государства гарантированно не признает итоги голосования.
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