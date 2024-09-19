Парламент Грузии обвинил США в нападении на страну
Спикер парламента Грузии Папуашвили приравнял санкции США к нападению на страну
Шалва Папуашвили. Фото © Парламент Грузии
США ввели санкции в отношении высших должностных лиц МВД Грузии именно сейчас из-за предстоящих в стране парламентских выборов, чтобы повлиять на оппозицию. Председатель парламента страны Шалва Папуашвили приравнял к нападению на республику американские рестрикции против силовиков из-за «нарушения прав человека».
«Само время, выбранное для объявления этого решения, безусловно, создаёт восприятие, что оно связано с выборами, и есть определённое желание подтолкнуть оппозицию, поскольку они видят, что у нас абсолютно никчёмная оппозиция», — сказал журналистам Папуашвили.
Он считает, что в Грузии никогда не было такой «позорной» оппозиции, поскольку они проводят избирательную кампанию извне. Папуашвили также выразил убеждённость в том, что ложные обвинения в адрес правящей партии не смогут оказать никакого влияния на общественность. Он подчеркнул, что страж порядка в любой стране является лицом и представителем государства, «поэтому любое нападение на полицейского – это нападение на государство».
Грузия продолжает плавно сворачивать с пути пресловутой евроинтеграции. Ранее страна уменьшила свои шансы на вступление в ЕС, когда приняла закон об иноагентах вопреки угрозам западных партнёров. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. В США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях.