Парламент Грузии обвинил США в нападении на страну

США ввели санкции в отношении высших должностных лиц МВД Грузии именно сейчас из-за предстоящих в стране парламентских выборов, чтобы повлиять на оппозицию. Председатель парламента страны Шалва Папуашвили приравнял к нападению на республику американские рестрикции против силовиков из-за «нарушения прав человека».

«Само время, выбранное для объявления этого решения, безусловно, создаёт восприятие, что оно связано с выборами, и есть определённое желание подтолкнуть оппозицию, поскольку они видят, что у нас абсолютно никчёмная оппозиция», — сказал журналистам Папуашвили.