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17 сентября, 11:46

Парламент Грузии в окончательном чтении принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и исходящие поправки. Они предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* и смены пола.

«Подобная инициатива, как проект закона «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», которая так всесторонне отражает заказ и интересы нашего общества, является редкостью», — приводит слова депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили «Sputnik Грузия».

Парламентарий напомнил, что 17 мая, в День святости семьи и уважения к родителям, на улицы грузинских городов вышло огромное количество людей, что является подтверждением необходимости защиты семейных ценностей и детей.

Новый закон запрещает однополые браки, медицинские манипуляции со сменой пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганду и популяризацию ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, митинги в целях популяризации ЛГБТ* и другое.

Политолог предположил, почему Грузия идёт наперекор Западу, выступая против ЛГБТ*
Политолог предположил, почему Грузия идёт наперекор Западу, выступая против ЛГБТ*

Грузия продолжает плавно сворачивать с пути пресловутой евроинтеграции. Ранее страна уменьшила свои шансы на вступление в ЕС, когда приняла закон об иноагентах вопреки угрозам западных партнёров. Президент Грузии Саломе Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. В США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Никита Никонов
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