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20 сентября, 13:18

ЕС хочет покарать «‎мятежную» Грузию отменой безвиза

Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией в качестве наказания

Евросоюз размышляет насчёт штрафных мер в отношении Грузии за её отказ от следования по пути «сближения с Европой». Одним из вариантов является приостановка безвизового режима. Об этом журналистам рассказал посол ЕС в стране Павел Герчинский.

«Евросоюз на высшем уровне президентов и премьер-министров выразил озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. Вместо реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, к сожалению, в последние месяцы было несколько событий, увеличивающих дистанцию между Грузией и ЕС», — отметил он.

Со слов Герчинского, ЕС замечает и обсуждает подобные шаги грузинского руководства, а «на столе» уже несколько месяцев назад появились все возможные варианты наказания, включая временную приостановку безвизового режима с Грузией.

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«Наказание за отсутствие демократии» настигло Грузию практически сразу после того, как приняла закон об иноагентах вопреки угрозам западных партнёров. Не помогло даже вето грузинского президента, поскольку парламент обошёл его. В США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях. Недавно в стране в окончательном чтении был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, что вбило ещё один гвоздь в крышку гроба дружбы между Грузией и «цивилизованным миром».

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / omer karabacak

Владимир Озеров
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