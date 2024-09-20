ЕС хочет покарать «‎мятежную» Грузию отменой безвиза

Евросоюз размышляет насчёт штрафных мер в отношении Грузии за её отказ от следования по пути «сближения с Европой». Одним из вариантов является приостановка безвизового режима. Об этом журналистам рассказал посол ЕС в стране Павел Герчинский.

«Евросоюз на высшем уровне президентов и премьер-министров выразил озабоченность траекторий развивающихся в Грузии событий. Вместо реформ, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, к сожалению, в последние месяцы было несколько событий, увеличивающих дистанцию между Грузией и ЕС», — отметил он.

Со слов Герчинского, ЕС замечает и обсуждает подобные шаги грузинского руководства, а «на столе» уже несколько месяцев назад появились все возможные варианты наказания, включая временную приостановку безвизового режима с Грузией.