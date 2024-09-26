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26 сентября, 06:28

Премьера Грузии сбил с толку унизительный отзыв приглашения на приём к Байдену

Премьер Грузии счёл отмену приглашения на приём к Байдену несерьёзным шагом

Премьер Ираклий Кобахидзе. Обложка © Wikipedia / Кабинет министров Украины

Премьер Ираклий Кобахидзе. Обложка © Wikipedia / Кабинет министров Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил администрацию Белого дома за несерьёзное решение аннулировать его приглашения на приём Ассоциации ООН к президенту США Джо Байдену. Он признался журналистам после выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке, что этот шаг сбил его с толку.

«Я не могу сделать по этому поводу особенных комментариев. Это несерьёзно. Они прислали приглашение 3 дня назад, а потом его отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для оппозиции он не имеет. Мне будет сложно дальше комментировать эту тему», – сказал изумлённый Кобахидзе.

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Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и членов грузинской делегации на ежегодный приём Ассоциации ООН. Американская сторона связала это с «антидемократическими действиями» Тбилиси.

Андрей Бражников
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