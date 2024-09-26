Премьера Грузии сбил с толку унизительный отзыв приглашения на приём к Байдену
Премьер Грузии счёл отмену приглашения на приём к Байдену несерьёзным шагом
Премьер Ираклий Кобахидзе. Обложка © Wikipedia / Кабинет министров Украины
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил администрацию Белого дома за несерьёзное решение аннулировать его приглашения на приём Ассоциации ООН к президенту США Джо Байдену. Он признался журналистам после выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке, что этот шаг сбил его с толку.
«Я не могу сделать по этому поводу особенных комментариев. Это несерьёзно. Они прислали приглашение 3 дня назад, а потом его отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, хотя никакого практического эффекта для оппозиции он не имеет. Мне будет сложно дальше комментировать эту тему», – сказал изумлённый Кобахидзе.
Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и членов грузинской делегации на ежегодный приём Ассоциации ООН. Американская сторона связала это с «антидемократическими действиями» Тбилиси.