Администрация Байдена решила унизить грузинского премьера

Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на ежегодный приём Ассоциации ООН. Об этом сообщает спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, американская сторона связала такое решение с «антидемократическими действиями» Грузии.

«Он сам отправил приглашение, но на следующий день его отозвали», — цитирует Папуашвили телеканал «Мтавари архи».