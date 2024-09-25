Администрация Байдена решила унизить грузинского премьера
США отозвали приглашение премьера Грузии Кобахидзе на приём Ассоциации ООН
Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на ежегодный приём Ассоциации ООН. Об этом сообщает спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, американская сторона связала такое решение с «антидемократическими действиями» Грузии.
«Он сам отправил приглашение, но на следующий день его отозвали», — цитирует Папуашвили телеканал «Мтавари архи».
Он назвал такое поведение «легкомысленным». Спикер парламента считает, что решение Байдена оскорбляет американский народ.
Напомним, под откос отношения США и Грузии пошли после принятия последней закона об иноагентах вопреки угрозам западных партнёров. Позже в окончательном чтении был принят и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, который окончательно добил «свободный Запад». За отказ Грузии от следования по пути «сближения с Европой» ЕС в качестве наказания решил припугнуть грузин отменой безвизового режима. А в США заявляли, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси.
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