Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:24

Администрация Байдена решила унизить грузинского премьера

США отозвали приглашение премьера Грузии Кобахидзе на приём Ассоциации ООН

Администрация президента США Джо Байдена отозвала приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на ежегодный приём Ассоциации ООН. Об этом сообщает спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, американская сторона связала такое решение с «антидемократическими действиями» Грузии.

«Он сам отправил приглашение, но на следующий день его отозвали», — цитирует Папуашвили телеканал «Мтавари архи».

Он назвал такое поведение «легкомысленным». Спикер парламента считает, что решение Байдена оскорбляет американский народ.

США введут санкции против главы правящей партии Грузии из-за закона об иноагентах, пишут СМИ
США введут санкции против главы правящей партии Грузии из-за закона об иноагентах, пишут СМИ

Напомним, под откос отношения США и Грузии пошли после принятия последней закона об иноагентах вопреки угрозам западных партнёров. Позже в окончательном чтении был принят и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*, который окончательно добил «свободный Запад». За отказ Грузии от следования по пути «сближения с Европой» ЕС в качестве наказания решил припугнуть грузин отменой безвизового режима. А в США заявляли, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров