США введут санкции против главы правящей партии Грузии из-за закона об иноагентах, пишут СМИ

Вашингтон планирует ввести санкции в отношении основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Его обвиняют в налаживании отношений республики с Россией, заявляет радиостанция «Голос Америки»* со ссылкой на иностранных чиновников.

Утверждается, что благодаря политику смогли получить облегчённый доступ к рынку Грузии. Помимо этого, он обвиняется в препятствовании евроатлантической интеграции Тбилиси. Если США всё-таки внесут политика в санкционный список, то его американские активы, при их наличии, будут заморожены, а компаниям из Штатов будет запрещено вести с ним дела.