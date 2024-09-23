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23 сентября, 10:07

США введут санкции против главы правящей партии Грузии из-за закона об иноагентах, пишут СМИ

«ГА»*: США готовят санкции против председателя правящей партии Грузии Иванишвили

Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Мдзинаришвили Давид

Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Мдзинаришвили Давид

Вашингтон планирует ввести санкции в отношении основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Его обвиняют в налаживании отношений республики с Россией, заявляет радиостанция «Голос Америки»* со ссылкой на иностранных чиновников.

Утверждается, что благодаря политику смогли получить облегчённый доступ к рынку Грузии. Помимо этого, он обвиняется в препятствовании евроатлантической интеграции Тбилиси. Если США всё-таки внесут политика в санкционный список, то его американские активы, при их наличии, будут заморожены, а компаниям из Штатов будет запрещено вести с ним дела.

Кроме того, глава партии может стать персоной нон-грата в США. Причиной предполагаемых санкций называются проваленные усилия Вашингтона по препятствованию принятию скандального закона об иностранных агентах.

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Напомним, парламент Грузии принял резонансный закон об иноагентах 14 мая. Перед этим в стране шли массовые протесты, которые заканчивались стычками с полицией. Президент пыталась противостоять нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.

* Радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.

Николай Рюмин
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