США введут санкции против главы правящей партии Грузии из-за закона об иноагентах, пишут СМИ
«ГА»*: США готовят санкции против председателя правящей партии Грузии Иванишвили
Бидзина Иванишвили. Обложка © ТАСС / Мдзинаришвили Давид
Вашингтон планирует ввести санкции в отношении основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили. Его обвиняют в налаживании отношений республики с Россией, заявляет радиостанция «Голос Америки»* со ссылкой на иностранных чиновников.
Утверждается, что благодаря политику смогли получить облегчённый доступ к рынку Грузии. Помимо этого, он обвиняется в препятствовании евроатлантической интеграции Тбилиси. Если США всё-таки внесут политика в санкционный список, то его американские активы, при их наличии, будут заморожены, а компаниям из Штатов будет запрещено вести с ним дела.
Кроме того, глава партии может стать персоной нон-грата в США. Причиной предполагаемых санкций называются проваленные усилия Вашингтона по препятствованию принятию скандального закона об иностранных агентах.
Напомним, парламент Грузии принял резонансный закон об иноагентах 14 мая. Перед этим в стране шли массовые протесты, которые заканчивались стычками с полицией. Президент пыталась противостоять нововведению и наложила на него вето, однако депутаты смогли обойти ограничение. Нормативный акт вступил в силу 3 июня.
* Радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.