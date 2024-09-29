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29 сентября, 08:37

«Готовы помогать»: Лавров высказался о желании Грузии помириться с абхазами и осетинами

Лавров: Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Москва готова поспособствовать нормализации отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, однако важно, чтобы сами государства проявляли инициативу в данном направлении. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН. Он отметил, что сегодня Тбилиси «просто честно оценивает прошлое».

«Они так и сказали, что «хотим примирения исторического». А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти — это решать самим странам, и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи с Грузией, там всё равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... Мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», — сказал Лавров.

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Напомним, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о готовности принести извинения за конфликт Южной Осетии. Нынешнее руководство республики обвиняет в войне экс-президента Михаила Саакашвили.

Мария Любицкая
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