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30 сентября, 13:07

«Хотим жить в мире»: В Грузии покаялись перед Абхазией и Южной Осетией

Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии

Каха Каладзе. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Каха Каладзе. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова

Грузинские власти ранее неправильно вели себя и «допускали ошибки» в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил мэр Тбилиси, генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. В разговоре с журналистами он призвал власти соседних республик вернуть взаимное доверие.

«Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире. Мы хотим достичь этого миром, а не войной, как это представляет радикальная оппозиция», — заявил Каладзе на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Тбилиси необходимо восстановить отношения с республиками с помощью дипломатии, а не «войной, силой и злом». Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова, генсек правящей партии отметил, что положительно расценивает такие шаги со стороны Москвы.

Напомним, несколько дней назад Лавров заявил, что Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. По словам министра, важно, чтобы сами республики проявляли инициативу в этом вопросе. Позднее власти Грузии призвали Москву перейти к действенным шагам по примирению сторон.

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Наталья Демьянова
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