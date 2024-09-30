«Хотим жить в мире»: В Грузии покаялись перед Абхазией и Южной Осетией
Мэр Тбилиси Каладзе: Грузия допускала ошибки в отношении Абхазии и Южной Осетии
Каха Каладзе. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова
Грузинские власти ранее неправильно вели себя и «допускали ошибки» в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил мэр Тбилиси, генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. В разговоре с журналистами он призвал власти соседних республик вернуть взаимное доверие.
«Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире. Мы хотим достичь этого миром, а не войной, как это представляет радикальная оппозиция», — заявил Каладзе на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Тбилиси необходимо восстановить отношения с республиками с помощью дипломатии, а не «войной, силой и злом». Комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова, генсек правящей партии отметил, что положительно расценивает такие шаги со стороны Москвы.
Напомним, несколько дней назад Лавров заявил, что Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. По словам министра, важно, чтобы сами республики проявляли инициативу в этом вопросе. Позднее власти Грузии призвали Москву перейти к действенным шагам по примирению сторон.