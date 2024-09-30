«Хотим жить в мире»: В Грузии покаялись перед Абхазией и Южной Осетией

Грузинские власти ранее неправильно вели себя и «допускали ошибки» в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявил мэр Тбилиси, генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. В разговоре с журналистами он призвал власти соседних республик вернуть взаимное доверие.

«Мы хотим восстановить территориальную целостность и жить в мире. Мы хотим достичь этого миром, а не войной, как это представляет радикальная оппозиция», — заявил Каладзе на пресс-конференции.