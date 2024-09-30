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29 сентября, 21:19

Грузия предложила России обсудить вывод войск из Абхазии и Южной Осетии

Власти Грузии предложили РФ перейти к шагам по улучшению отношений с Абхазией

Грузия призвала Россию перейти к конкретным действиям по улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности содействовать этому процессу. Об этом сообщил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В частности, Каладзе предложил начать разработку плана по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, это могло бы стать важным сигналом со стороны России, демонстрирующим готовность к серьёзным переговорам по урегулированию сложных отношений между странами.

«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — отметил Каладзе в своем обращении.

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Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. Однако важно, чтобы сами государства проявляли инициативу в данном направлении, подчеркнул министр.

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VK / Минобороны РФ

Анатолий Цейко
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