Грузия предложила России обсудить вывод войск из Абхазии и Южной Осетии

Грузия призвала Россию перейти к конкретным действиям по улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности содействовать этому процессу. Об этом сообщил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В частности, Каладзе предложил начать разработку плана по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, это могло бы стать важным сигналом со стороны России, демонстрирующим готовность к серьёзным переговорам по урегулированию сложных отношений между странами.

«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — отметил Каладзе в своем обращении.