Грузия предложила России обсудить вывод войск из Абхазии и Южной Осетии
Власти Грузии предложили РФ перейти к шагам по улучшению отношений с Абхазией
Грузия призвала Россию перейти к конкретным действиям по улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией после заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности содействовать этому процессу. Об этом сообщил генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
В частности, Каладзе предложил начать разработку плана по выводу российских войск из Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, это могло бы стать важным сигналом со стороны России, демонстрирующим готовность к серьёзным переговорам по урегулированию сложных отношений между странами.
«Я бы сказал, что после таких заявлений было бы хорошо перейти к действенным шагам», — отметил Каладзе в своем обращении.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. Однако важно, чтобы сами государства проявляли инициативу в данном направлении, подчеркнул министр.
VK / Минобороны РФ