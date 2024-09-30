Мэр Тбилиси: Грузия позитивно оценивает слова Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

Власти Грузии позитивно оценивают слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва готова содействовать налаживанию отношений республики с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Конечно, наши власти положительно оценивают упомянутое заявление. То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», — указал Каладзе в беседе с журналистами.