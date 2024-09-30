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Регион
30 сентября, 07:28
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Мэр Тбилиси: Грузия позитивно оценивает слова Лаврова о Южной Осетии и Абхазии

Власти Грузии позитивно оценивают слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва готова содействовать налаживанию отношений республики с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Конечно, наши власти положительно оценивают упомянутое заявление. То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», — указал Каладзе в беседе с журналистами.

Мэр дополнил, что Тбилиси ожидает от России перехода к конкретным шагам в примирении с Сухумом и Цхинвалом.

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Премьер Грузии предложил Абхазии и Южной Осетии объединиться

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова помочь в примирении Грузии с Южной Осетией и Абхазией. По словам дипломата, важно, чтобы сами государства проявляли инициативу в этом вопросе. Позднее власти Грузии призвали РФ перейти к действенным шагам по примирению сторон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Дарья Нарыкова
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