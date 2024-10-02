Движение на границе России и Грузии через «Верхний Ларс» откроют после 9 октября

Ограничения на границе между России и Грузией «Верхний Ларс» будут действовать до 9 октября. Там приостановлено движение транспортных средств, сообщили в ФГКУ Росгранстрой.

«ФГКУ Росгранстрой сообщает, что в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги, между автомобильными пунктами пропуска «Верхний Ларс» (РФ) и «Казбеги» (Грузия) ограничения по пропуску транспортных средств через государственную границу, по предварительной информации, будут действовать до 9 октября», — отметили в Росгранстрое.

Изначально движение на границе приостановили из-за проводимых работ по улучшению состояния дорожного полотна в «Северном тоннеле». Сейчас ограничения лишь продлили, пока ремонт не завершат полностью.