Движение на границе России и Грузии через «Верхний Ларс» откроют после 9 октября
Ограничения на границе между России и Грузией «Верхний Ларс» будут действовать до 9 октября. Там приостановлено движение транспортных средств, сообщили в ФГКУ Росгранстрой.
«ФГКУ Росгранстрой сообщает, что в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги, между автомобильными пунктами пропуска «Верхний Ларс» (РФ) и «Казбеги» (Грузия) ограничения по пропуску транспортных средств через государственную границу, по предварительной информации, будут действовать до 9 октября», — отметили в Росгранстрое.
Изначально движение на границе приостановили из-за проводимых работ по улучшению состояния дорожного полотна в «Северном тоннеле». Сейчас ограничения лишь продлили, пока ремонт не завершат полностью.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Норвегия планирует поставить построить забор на границе с Россией. Страна подхватила данный «флешмоб» от Финляндии. В Норвегии уверены, что данная мера «может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых её участков». Министр юстиции страны Эмил Мель добавил, что заборы также полезны с точки зрения обнаружения людей, которые находятся около границы.
Telegram / ФГКУ Росгранстрой