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29 сентября, 13:04

Норвегия вслед за Финляндией захотела отгородиться от России забором

NRK: Норвегия рассматривает возможность построить забор на границе с Россией

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK, ссылаясь на министра юстиции страны Эмили Мель.

«Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых её участков», — указала министр.

По информации телерадиокомпании, норвежские власти задумались о создании ограждения после начала строительства забора в Финляндии. Мель добавила, что заборы полезны не только с точки зрения сдерживающего эффекта, но и для обнаружения людей, которые находятся около границы. Это позволяют сделать датчики и технологии на ограждениях, пояснила министр.

Протяжённость норвежско-российской границы составляет примерно 200 километров.

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А ранее Life.ru писал, что Литва установила «зубы дракона» (бетонные пирамидки) на границе с Калининградской областью. В Минобороны страны уточнили, что Вильнюс пошёл на этот шаг для обеспечения более эффективной обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexfan32

Дарья Нарыкова
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