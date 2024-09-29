Норвегия вслед за Финляндией захотела отгородиться от России забором

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK, ссылаясь на министра юстиции страны Эмили Мель.

«Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых её участков», — указала министр.

По информации телерадиокомпании, норвежские власти задумались о создании ограждения после начала строительства забора в Финляндии. Мель добавила, что заборы полезны не только с точки зрения сдерживающего эффекта, но и для обнаружения людей, которые находятся около границы. Это позволяют сделать датчики и технологии на ограждениях, пояснила министр.

Протяжённость норвежско-российской границы составляет примерно 200 километров.