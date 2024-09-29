Норвегия вслед за Финляндией захотела отгородиться от России забором
NRK: Норвегия рассматривает возможность построить забор на границе с Россией
Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Об этом сообщает местная телерадиокомпания NRK, ссылаясь на министра юстиции страны Эмили Мель.
«Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых её участков», — указала министр.
По информации телерадиокомпании, норвежские власти задумались о создании ограждения после начала строительства забора в Финляндии. Мель добавила, что заборы полезны не только с точки зрения сдерживающего эффекта, но и для обнаружения людей, которые находятся около границы. Это позволяют сделать датчики и технологии на ограждениях, пояснила министр.
Протяжённость норвежско-российской границы составляет примерно 200 километров.
А ранее Life.ru писал, что Литва установила «зубы дракона» (бетонные пирамидки) на границе с Калининградской областью. В Минобороны страны уточнили, что Вильнюс пошёл на этот шаг для обеспечения более эффективной обороны.
Shutterstock / FOTODOM / alexfan32