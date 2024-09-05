Литва установила «зубы дракона» на границе с Калининградской областью

Литва установила бетонные пирамидки («зубы дракона») и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

По словам министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса, средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего прибалтийскую страну с городом Советск Калининградской области, включают в себя также мины и противотанковые ежи. В ведомстве заявили, что Литва пошла на этот шаг для обеспечения более эффективной обороны. Касчюнас также предупредил граждан, что нужно быть готовыми ко всему.