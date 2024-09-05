Литва установила «зубы дракона» на границе с Калининградской областью
Мост Королевы Луизы на границе с Калининградской областью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ninevija
Литва установила бетонные пирамидки («зубы дракона») и другие укрепления на границе с Калининградской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
По словам министра обороны республики Лауринаса Касчюнаса, средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего прибалтийскую страну с городом Советск Калининградской области, включают в себя также мины и противотанковые ежи. В ведомстве заявили, что Литва пошла на этот шаг для обеспечения более эффективной обороны. Касчюнас также предупредил граждан, что нужно быть готовыми ко всему.
«Мост Луизы является собственностью Российской Федерации, поэтому сегодня мы можем устанавливать препятствия только перед мостом» — добавил Касчюнас.
Ранее Life.ru писал, что Германия хочет разместить в Литве 4 000 своих солдат, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. В Кремле высказали недовольство такими действиями прибалтов, указав, что это нагнетает напряжённость и создаёт очаги опасности у российских границ. В МИД РФ отметили, что вбросы стран НАТО о планах РФ атаковать членов альянса не имеют ничего общего с реальностью.