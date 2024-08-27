Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 10:50

Литовская таможня замедлила работу на границе с Калининградом

Таможня Литвы замедлила работу и делает перерывы в приёме грузовиков на границе с Калининградом. Пробка из фур растёт с каждым часом. Об этом сообщили в пресс-службе областной таможни. Там отметили, что иногда въезд для грузовиков вообще закрывали.

«Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще», — сказали в пресс-службе РИА «Новости».

Как уточняется в телеграм-канале пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа. Литовские власти ситуацию не комментировали.

Климов: Слова премьера Литвы заслуживают официальной правовой оценки органов РФ
Климов: Слова премьера Литвы заслуживают официальной правовой оценки органов РФ

Ранее Life.ru писал, что на границе Польши и Литвы имеет место дискриминация по отношению к грузам, следующим в Россию. К слову, свои грузы таможенники пропускают. Так, Литва интересным образом превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию, хотя в республике его вовсе нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vitaliy Kyrychuk

Александра Мышляева
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров