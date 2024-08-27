Литовская таможня замедлила работу на границе с Калининградом

Таможня Литвы замедлила работу и делает перерывы в приёме грузовиков на границе с Калининградом. Пробка из фур растёт с каждым часом. Об этом сообщили в пресс-службе областной таможни. Там отметили, что иногда въезд для грузовиков вообще закрывали.

«Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще», — сказали в пресс-службе РИА «Новости».

Как уточняется в телеграм-канале пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа. Литовские власти ситуацию не комментировали.