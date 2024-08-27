Литовская таможня замедлила работу на границе с Калининградом
Таможня Литвы замедлила работу и делает перерывы в приёме грузовиков на границе с Калининградом. Пробка из фур растёт с каждым часом. Об этом сообщили в пресс-службе областной таможни. Там отметили, что иногда въезд для грузовиков вообще закрывали.
«Перед пунктом пропуска 80 машин, уже оформлены российскими таможенниками 25. В понедельник было 60. Литва снова замедлила работу, в течение суток были небольшие перерывы, по часу примерно, когда грузовики не брали вообще», — сказали в пресс-службе РИА «Новости».
Как уточняется в телеграм-канале пропуска "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени составляет 164 часа. Литовские власти ситуацию не комментировали.
Ранее Life.ru писал, что на границе Польши и Литвы имеет место дискриминация по отношению к грузам, следующим в Россию. К слову, свои грузы таможенники пропускают. Так, Литва интересным образом превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию, хотя в республике его вовсе нет.
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