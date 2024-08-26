Климов: Слова премьера Литвы заслуживают официальной правовой оценки органов РФ

Словам премьера Литвы Ингриды Шимоните необходимо дать правовую оценку со стороны компетентных органов России. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов после оскорблений россиян.

«Что же до публичных слов про «русню», которой якобы не будет (уж не на геноцид ли русских был намёк литовской премьерши?), то они, по-моему, вполне заслуживают официальной правовой оценки наших компетентных органов», — указал он.

Климов также назвал Украину «вверенной националистке стране» и добавил, что в ближайшее время там «собственных-то граждан практически не останется». Он также дал прогноз на будущее: молодёжь окончательно разбежится по Евросоюзу, Британии, Сев. Америке — там, где «дешёвая рабсила» всегда нужна. А старики, по его мнению, увы, вымрут при дальнейшем росте цен, в том числе на свет и газ.

«А интегрированную по самые уши в неолиберальную Европу Литву заполнят мигранты с глобального Юга и те же украинские беженцы», — заключил Климов.