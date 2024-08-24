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24 августа, 19:33

«Нацисты»: Захарова отреагировала на слова премьера Литвы о россиянах

МИД РФ: Слова премьера Литвы о россиянах в День независимости Украины — нацизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Konstantinov

Литовский премьер Ингрида Шимоните привлекла внимание своим спорным высказыванием о россиянах во время празднования Дня независимости Украины в Киеве. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, которым она поделилась с газетой «Известия», эти высказывания представляют собой проявление нацизма.

Шимоните и польский президент Анджей Дуда прибыли в украинскую столицу для участия в празднованиях, посвящённых годовщине принятия «Акта провозглашения независимости Украины» в 1991 году. С тех пор, начиная с 1992 года, 24 августа стал в Украине официальным праздником и выходным днём. В обращении к гражданам литовский премьер заявила, что «победу Украина будет праздновать со светом, газом» и без россиян, которых она оскорбила.

Представитель МИД РФ отреагировала на это высказывание и подчеркнула, что такие заявления не способствуют улучшению отношений между государствами.

"Нацисты", — заявила Захарова.

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Ранее Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня независимости Украины, находясь рядом с российской границей в Сумской области. Видео было снято в районе реки Псёл, именно оттуда ВСУ начинали атаки на Курскую область. В своём выступлении он произнёс угрозы в адрес России, подчеркнув, что украинцы «всегда возвращают долги».

Кирилл Сосновских
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