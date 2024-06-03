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Регион
3 июня, 02:01

В Италии заявили, что Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

На границе Польши и Литвы имеет место дискриминация по отношению к грузам, следующим в Россию. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы не санкционные и все документы исправны", — сообщил бизнесмен, констатировав, что это произвол.

Он также отметил, что свои грузы таможенники пропускают. Так, Литва странным образом превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию, хотя в республике его нет. При этом в обеих странах наблюдается самая громкая антироссийская риторика.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис "одобрил" удары Украины по Белоруссии. По его словам, Украина должна иметь способность защищаться, поэтому, если Россия переносит свои военные объекты в другую страну, выбор целей также должен быть перенесён.

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Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Лариса Сафронова
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