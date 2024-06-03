В Италии заявили, что Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию
Глава GIM Unimpresa Торрембини: Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию
На границе Польши и Литвы имеет место дискриминация по отношению к грузам, следующим в Россию. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы не санкционные и все документы исправны", — сообщил бизнесмен, констатировав, что это произвол.
Он также отметил, что свои грузы таможенники пропускают. Так, Литва странным образом превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию, хотя в республике его нет. При этом в обеих странах наблюдается самая громкая антироссийская риторика.
Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис "одобрил" удары Украины по Белоруссии. По его словам, Украина должна иметь способность защищаться, поэтому, если Россия переносит свои военные объекты в другую страну, выбор целей также должен быть перенесён.
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