В Италии заявили, что Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

На границе Польши и Литвы имеет место дискриминация по отношению к грузам, следующим в Россию. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

"Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы не санкционные и все документы исправны", — сообщил бизнесмен, констатировав, что это произвол.

Он также отметил, что свои грузы таможенники пропускают. Так, Литва странным образом превратилась в одного из главных экспортёров вина в Россию, хотя в республике его нет. При этом в обеих странах наблюдается самая громкая антироссийская риторика.