Вбросы стран НАТО о планах Москвы атаковать членов Североатлантического альянса не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя «историческое решение» Литвы о начале строительства военной базы, где к концу 2027 года будут размещены 4000 солдат бундесвера.

В министерстве обратили внимание на то, что первые военнослужащие были доставлены туда в апреле 2024 года, а в 2025 году немецкое руководство хочет объявить об официальной «активации» подразделений ФРГ.

«Она (немецкая бригада. — Прим. Life.ru), дескать, должна принять на себя «первый удар» российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие 5-7 лет «может атаковать» натовскую территорию», — напомнили в МИД РИА «‎Новости» и подчеркнули, что в планах Москвы в отношении стран альянса ничего такого нет.

Дипломаты предупредили, что увеличение активности и военных потенциалов НАТО и её стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер.