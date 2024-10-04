Евросоюз обиделся на Грузию и приостановил официальные встречи
Посол Герчинский: ЕС приостановил официальные контакты с руководством Грузии
Евросоюз (ЕС) принял решение больше не проводить встречи на высоком уровне с руководством Грузии на фоне недружественного отношения к организации. Об этом заявил посол ЕС в республике Павел Герчинский.
«В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами — членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории», — подчеркнул посол в беседе с журналистами.
Герчинский дополнил, что отныне ЕС не будет проводить никаких встреч на высоком уровне с действующим правительством Грузии. По словам дипломата, в течение нескольких месяцев не было ни одного контакта с его стороны с грузинскими властями. Кроме того, руководство страны не взаимодействовало с Брюсселем.
Напомним, что Грузия продолжает плавно сворачивать с пути пресловутой евроинтеграции. Ранее государство уменьшило свои шансы на вступление в ЕС, когда приняло закон об иноагентах вопреки угрозам Запада. Президент страны Саломе Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. В США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях. Позднее в ЕС захотели наказать республику приостановкой безвизового режима.
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