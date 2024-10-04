Евросоюз обиделся на Грузию и приостановил официальные встречи

Евросоюз (ЕС) принял решение больше не проводить встречи на высоком уровне с руководством Грузии на фоне недружественного отношения к организации. Об этом заявил посол ЕС в республике Павел Герчинский.

«В июне текущего года, несколько месяцев назад, у нас состоялась дискуссия со странами — членами [ЕС] о том, каковым будет наш подход в отношении руководства Грузии, которое, как мы считаем, отличается недружественным отношением к ЕС, как нам преодолеть антиевропейский и антизападный нарратив и пропаганду, конспиративные теории», — подчеркнул посол в беседе с журналистами.