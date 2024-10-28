«Альтернативный парламент»: Эксперт раскрыл план оппозиции после выборов в Грузии
Эксперт Тарасов: Оппозиция может организовать новый «майдан» в Грузии
После парламентских выборов проигравшая оппозиция может попытаться создать серьёзные проблемы для правящей партии «Грузинская мечта», в том числе организовать новый «майдан». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по Кавказу Станислав Тарасов.
По его словам, сценарий действий оппозиции уже расписан. После отказа от признания итогов выборов они могут создать временное «техническое правительство», в состав которого войдут избранные политические силы. Далее оппозиция может заявить о нелегитимности действующей власти и перейти к радикальным действиям.
«Если бы они не получили большинство в Тбилиси, то они переходят в другой город, объявляют о создании альтернативного парламента, объявляют действующие власти нелегитимными и организовывают новые выборы. Однако партия власти в Тбилиси проиграла. Поэтому оппозиция может организовать новый «Майдан», что создаёт проблемы для «Грузинской мечты», — отметил эксперт.
Напомним, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Они начались с рукопашного боя на избирательном участке. В Марнеули избили наблюдателя за видео со вбросом бюллетеней. По итогам голосования победа осталась за правящей партией «Грузинская мечта», однако оппозиция не признала результаты выборов. К ней присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая нарвалась на резкий ответ Марии Захаровой.
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