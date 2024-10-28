«Альтернативный парламент»: Эксперт раскрыл план оппозиции после выборов в Грузии

После парламентских выборов проигравшая оппозиция может попытаться создать серьёзные проблемы для правящей партии «Грузинская мечта», в том числе организовать новый «майдан». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по Кавказу Станислав Тарасов.

По его словам, сценарий действий оппозиции уже расписан. После отказа от признания итогов выборов они могут создать временное «техническое правительство», в состав которого войдут избранные политические силы. Далее оппозиция может заявить о нелегитимности действующей власти и перейти к радикальным действиям.