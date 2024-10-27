Оппозиция в Грузии заявила о непризнании результатов выборов и готовит протесты
Одна из лидеров оппозиционной партии Грузии «Коалиция за перемены» Елена Хоштария сообщила, что политсила не признаёт предварительные результаты ЦИК, по которым победу на парламентских выборах одерживает правящая «Грузинская мечта». С 27 октября оппозиция намерена начать уличные протесты.
К настоящему моменту три из четырёх крупных оппозиционных партий — «Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» — выразили недоверие прошедшим выборам, на которых, по данным подсчёта ЦИК страны, лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 57,4% голосов.
Борьба на парламентских выборах развернулась между правящей партией «Грузинская мечта», критикующей антироссийские санкции, и оппозицией. На одном из участков уже произошла драка, оппозиционные политики обвинили в провокации своих конкурентов. Ранее в Кремле не раз подчёркивали, что Россия не вмешивается ни в грузинские, ни в молдавские выборы.
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