Оппозиция в Грузии заявила о непризнании результатов выборов и готовит протесты

Одна из лидеров оппозиционной партии Грузии «Коалиция за перемены» Елена Хоштария сообщила, что политсила не признаёт предварительные результаты ЦИК, по которым победу на парламентских выборах одерживает правящая «Грузинская мечта». С 27 октября оппозиция намерена начать уличные протесты.

К настоящему моменту три из четырёх крупных оппозиционных партий — «Сильная Грузия», «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены» — выразили недоверие прошедшим выборам, на которых, по данным подсчёта ЦИК страны, лидирует правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 57,4% голосов.