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12 октября, 09:49

«Оружия достаточно»: Оппозиция готовится с Саакашвили устроить «майдан» в Грузии

RT: Боевиков с Украины готовят к «майдану» в Грузии после выборов

В Грузии может быть предпринята попытка силового захвата власти в случае безоговорочной победы правящей партии на парламентских выборах. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Украины. По его словам, дело может дойти до прямых столкновений с полицией.

По данным издания, к потенциальной победе «Грузинской мечты» готовятся не только прозападные политики, но и некоторые силовики, причём как в самой закавказской республике, так и на Украине. СБУ уже сейчас занимается вербовкой и отправкой в Грузию боевиков, воевавших на стороне Незалежной.

«План следующий: если правящая партия получит большинство голосов, позволяющее внекоалиционно и самостоятельно принимать решения в парламенте, оппозиционные силы сначала заявят о фальсификации выборов, объявят их несостоявшимися и нелегитимными, а потом начнут бессрочные акции протеста, в том числе в форме «майдана», — отметил собеседник RT.

По его словам, силовую поддержку протестующим должны оказать грузинские наёмники, воевавшие на Украине. На стороне киевского режима они начали воевать с 2014 года и, в частности, отличились в атаках на мирное население Донбасса.

Также, по словам источника, в грузинском «майдане» могут поучаствовать граждане Украины, покинувшие страну после начала СВО. Пока их вербуют в Грузии, СБУ работает с как минимум с полутора сотнями боевиков, часть из которых уже дали согласие поехать на родину.

По словам секретаря партии «Солидарность во имя мира» Мамуки Пипии, у заговорщиков «достаточно оружия», и оно лежит в посольствах США и Великобритании. Он назвал главной задачей экстремистов освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили.

«Их главная задача — освободить Михаила Саакашвили, живым или мёртвым привезти его на площадь, вокруг него сделать волну популярности. Я уверен, что уже приготовили и сакральную жертву, потому что другими методами они свергнуть власть не могут. Им нужно пролить кровь, и они готовы к этому», — рассказал политик.

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Ранее премьер Грузии Кобахидзе сообщил о желании урегулировать конфликт с Россией. Кроме того, власти республики доказали, что на Украине полная катастрофа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Борис Эльфанд
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