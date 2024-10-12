В Грузии может быть предпринята попытка силового захвата власти в случае безоговорочной победы правящей партии на парламентских выборах. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Украины. По его словам, дело может дойти до прямых столкновений с полицией.

По данным издания, к потенциальной победе «Грузинской мечты» готовятся не только прозападные политики, но и некоторые силовики, причём как в самой закавказской республике, так и на Украине. СБУ уже сейчас занимается вербовкой и отправкой в Грузию боевиков, воевавших на стороне Незалежной.

«План следующий: если правящая партия получит большинство голосов, позволяющее внекоалиционно и самостоятельно принимать решения в парламенте, оппозиционные силы сначала заявят о фальсификации выборов, объявят их несостоявшимися и нелегитимными, а потом начнут бессрочные акции протеста, в том числе в форме «майдана», — отметил собеседник RT.

По его словам, силовую поддержку протестующим должны оказать грузинские наёмники, воевавшие на Украине. На стороне киевского режима они начали воевать с 2014 года и, в частности, отличились в атаках на мирное население Донбасса.

Также, по словам источника, в грузинском «майдане» могут поучаствовать граждане Украины, покинувшие страну после начала СВО. Пока их вербуют в Грузии, СБУ работает с как минимум с полутора сотнями боевиков, часть из которых уже дали согласие поехать на родину.

По словам секретаря партии «Солидарность во имя мира» Мамуки Пипии, у заговорщиков «достаточно оружия», и оно лежит в посольствах США и Великобритании. Он назвал главной задачей экстремистов освобождение бывшего президента Михаила Саакашвили.