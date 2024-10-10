«Обнажили правду»: Премьер Грузии с помощью фото доказал, что на Украине полная катастрофа
Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил о «полной катастрофе» на Украине
Агитационные баннеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» о разрушениях на Украине обнажили правду, которую скрывала оппозиция. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — заявил Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.
Как подчеркнул грузинский премьер, «сегодня на Украине происходит полная катастрофа в экономике, в гуманитарной сфере, в инфраструктуре и так далее». Внешние же силы, по его словам, пытаются навязать гражданам Грузии мнение о том, что они должны завидовать украинцам.
А ранее грузинские власти страны взяли курс на сближение с Абхазией и Южной Осетией. Кобахидзе призвал частично признанные государства жить в единой стране, а мэр Тбилиси Каха Каладзе признал, что грузинские власти вели вели себя неправильно по отношению к республикам. Россия позитивно оценила действия соседей, предложив поддержать примирение осколков бывшего СССР.
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