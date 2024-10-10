«Обнажили правду»: Премьер Грузии с помощью фото доказал, что на Украине полная катастрофа

Агитационные баннеры правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» о разрушениях на Украине обнажили правду, которую скрывала оппозиция. Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.











«Мы решили обнажить правду, поэтому и обеспокоились те, которые не желали представить реальность о ситуации на Украине грузинскому обществу. <...> В течение двух с половиной лет конкретные субъекты умудрялись скрывать от общественности происходящее там», — заявил Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.