Проигравшая на выборах в Грузии партия объявила бойкот парламенту

Грузинская оппозиционная партия «Сильная Грузия» бойкотирует парламента после поражения на выборах. Об этом заявила одна из руководителей партии Анна Долидзе.

«Мы не рассматриваем работу в этом парламенте», — сказала Долидзе в беседе с журналистами.