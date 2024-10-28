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28 октября, 13:16

Проигравшая на выборах в Грузии партия объявила бойкот парламенту

«Сильная Грузия» заявила о бойкоте парламента после проигрыша на выборах

Грузинская оппозиционная партия «Сильная Грузия» бойкотирует парламента после поражения на выборах. Об этом заявила одна из руководителей партии Анна Долидзе.

«Мы не рассматриваем работу в этом парламенте», — сказала Долидзе в беседе с журналистами.

Она напомнила, что партия «Лело» объединилась с несколькими оппозиционными политиками и выступила под названием «Сильная Грузия» до проведения выборов. Партия также объявляла бойкот нижней палате после выборов 2020 года.

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Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Дарья Нарыкова
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