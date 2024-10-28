В парламенте Грузии раскрыли истинную суть заявлений о «нелегитимности» выборов

Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиции о том, что выборы в стране якобы были нелегитимными, нужны, чтобы подготовить почву для госпереворота, подчеркнул спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, всё было подготовлено заранее.