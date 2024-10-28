В парламенте Грузии раскрыли истинную суть заявлений о «нелегитимности» выборов
Спикер парламента Грузии: Зурабишвили и оппозиция готовят почву для переворота
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на избирательном участке. Обложка © ТАСС / AP
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиции о том, что выборы в стране якобы были нелегитимными, нужны, чтобы подготовить почву для госпереворота, подчеркнул спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, всё было подготовлено заранее.
«Эта сцена была подготовлена заранее: объявить итоги нелегитимными, придумать техническое правительство, <…> всё это — сцена переворота, к которому они направляются и тем самым идут против конституционного строя», — указал политик на брифинге.
Папуашвили добавил, что подобным планам не суждено сбыться.
Напомним, по итогам парламентских выборов в Грузии правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Её лидеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По мнению экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».