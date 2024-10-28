Политолог объяснил, почему грузины проголосовали против «беспардонности Запада»
Политолог Мендкович: Голосование в Грузии отразило конфликт Тбилиси и Запада
Житель Тбилиси празднует победу на парламентских выборах партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Разрыв между правительством в Тбилиси и Западом в лице Брюсселя и США нарастал до выборов, и сейчас их конфликт принял публичный идеологический характер, что отражается в голосовании грузинских избирателей. Об этом в беседе с Life.ru заявил глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович, комментируя итоги выборов.
«Ситуация стала безвыходной, так как Запад стал требовать от Грузии ведения прямой войны против России, в чём недавно признался Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта». — Прим. Life.ru). Вполне естественно, что правительство «Грузинской мечты» хотело бы сохранить нейтралитет, но для этого им пришлось пойти на нейтрализацию западных НПО и агентов, приняв соответствующий закон. Это усугубило конфликт с Западом. Фактически беспардонные западные подходы к Грузии, требования жертвовать своими интересами во имя их политики на Украине привели к тому, что ситуация стала неуправляемой», — отметил эксперт.
Напомним, по итогам парламентских выборов в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает 53,92% голосов. Политсила, которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, получит 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Её лидеры уже заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу.