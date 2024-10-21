Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получал предложение развязать войну с Россией от высокопоставленного представителя Запада. Главу кабмина попросили отвлечь ВС РФ хотя бы на несколько дней, чтобы потом перейти к партизанской деятельности. О просьбе открыть второй фронт против РФ на Южном Кавказе заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Ираклий спросил: «Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?» Ему сказали: «Наверное, три-четыре дня». Он сказал: «И ради этих трёх-четырёх дней вы нас уничтожаете?» Ему ответили: «Вас ведь три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесах. Мы вам поможем», — отметил он в интервью телекомпании «Имеди».

По словам Иванишвили, столь равнодушное отношение Запада к Грузии сегодня является реальностью. При этом сами союзники Киева продолжают настаивать на недопустимости войны НАТО с Россией.