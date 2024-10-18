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18 октября, 14:49

Лавров раскрыл двух кандидатов Запада для открытия «второго фронта» против России

Лавров: Запад намерен открыть «второй фронт» в Абхазии или Южной Осетии

Запад намерен открыть против России «второй фронт», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Специально для этого обстановку в Абхазии и Южной Осетии постоянно дестабилизируют.

«Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности РФ для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3».

Москва считает, что платформа «3+3» — это эффективный формат для укрепления содружества между странами Южного Кавказа и Россией. Лавров при этом отметил, что для Грузии двери этой платформе всегда остаются открытыми.

Лавров выразил озабоченность ремилитаризацией Японии, подстрекаемой США
Лавров выразил озабоченность ремилитаризацией Японии, подстрекаемой США

Ранее Лавров прокомментировал новость о том, что Украина намерена создать ядерное оружие. Он назвал правительство страны «безумцами» и заявил, что у них ничего не получится. По его мнению, Зеленский уже отказался от этой идеи.

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Life.ru

Полина Никифорова
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