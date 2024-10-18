Лавров раскрыл двух кандидатов Запада для открытия «второго фронта» против России

Запад намерен открыть против России «второй фронт», считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Специально для этого обстановку в Абхазии и Южной Осетии постоянно дестабилизируют.

«Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности РФ для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания консультативной региональной платформы «3+3».

Москва считает, что платформа «3+3» — это эффективный формат для укрепления содружества между странами Южного Кавказа и Россией. Лавров при этом отметил, что для Грузии двери этой платформе всегда остаются открытыми.