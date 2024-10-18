Лавров обратился к безумцам из Киева после угроз создать атомную бомбу
Лавров назвал безумцами украинских чиновников на фоне сообщений о ядерном оружии
Заявления Киева о готовности за несколько недель создать ядерное оружие абсолютно безумны, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, у украинцев ничего не выйдет.
«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул министр в ходе пресс-конференции в Стамбуле.
Как отметил Лавров, заявления о создании ядерного оружия на Украине ранее появились в западных СМИ, которые сослались на источники из Киева. Как считает министр, даже если такие мысли и были озвучены, Владимир Зеленский, вероятно, уже отказался от них.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что Киев может создать ядерную бомбу всего за пару недель. Уточнялось, что данный чиновник специализируется на закупках оружия. Он также призвал западные страны «меньше думать о красных линиях» Москвы и больше о «красных линиях» Киева. К слову, в офисе Зеленского подобные сообщения назвали «ерундой». Тем не менее сам Зеленский в ходе выступления на саммите Евросоюза высказался о том, что Незалежная желает получить ядерное оружие.
VK / МИД России