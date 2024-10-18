Лавров обратился к безумцам из Киева после угроз создать атомную бомбу

Заявления Киева о готовности за несколько недель создать ядерное оружие абсолютно безумны, предупредил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, у украинцев ничего не выйдет.

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда и ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул министр в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

Как отметил Лавров, заявления о создании ядерного оружия на Украине ранее появились в западных СМИ, которые сослались на источники из Киева. Как считает министр, даже если такие мысли и были озвучены, Владимир Зеленский, вероятно, уже отказался от них.