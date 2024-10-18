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18 октября, 09:23

«Часики тикают»: У Киева есть всё для создания грязной бомбы, считает Медведев

Медведев заявил, что Украине под силу создать «грязную» ядерную бомбу

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Замглавы Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что для создания «грязной» атомной бомбы Украине подойдёт любая лаборатория советских времён. По словам чиновника, у Киева уже есть сырьё, специалисты и технологии.

«Часики тикают», — написал политик в телеграм-канале.

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Ранее появилась информация от анонимного источника, что Украина сможет создать ядерную бомбу всего за пару недель. В офисе Владимира Зеленского опровергли эту информацию, назвав её «глупостью».

Полина Никифорова
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