«100 очков дадут вперёд»: Медведев оценил перспективы участников СВО в политике

Участники спецоперации, благодаря своему уникальному жизненному опыту, обладают навыками общения и могут проявить себя в политической сфере. Об этом сообщил председатель партии «Единая Россия», зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на встрече с руководителями исполкомов региональных отделений.

«Многие ребята ни в каком наставничестве не нуждаются. Они всем здесь присутствующим – в том числе и я себя имею в виду – 100 очков дадут вперёд. По знанию важнейших ключевых составляющих нашей весьма сложной жизни», – отметил политик в ответ на вопрос о необходимости наставничества для участников СВО, занявших места на прошедших региональных выборах.

Председатель партии подчеркнул, что участие в боевых действиях раскрывает в людях не только героизм, но и навыки, полезные для работы с людьми. По его словам, «способность работать с людьми – важное качество любого депутата или руководителя». Он также добавил, что участники СВО уже обладают психологическими навыками, которые помогут им в политике.

В то же время политик считает, что в некоторых аспектах наставничество будет полезным, например, в вопросах делопроизводства. Однако он уверен, что многие участники спецоперации практически готовы ко всему.

В завершение выступления Медведев отметил, что депутатская работа – это лишь один из путей развития, который может подойти далеко не каждому.

«Многие наши товарищи и в целом многие члены нашей партии являются депутатами, но это отдельная работа. Она кому-то нравится, а кому-то нет. Неважно, кстати, какой уровень депутатства, хоть Государственная Дума. Это всё-таки отдельная, очень специфическая работа», – добавил он, предложив участникам СВО также рассматривать другие направления, такие как образование, медицина и бизнес.