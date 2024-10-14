Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с «перемирием с Гитлером»
Медведев: Переговоры РФ с США по СНВ не лучше, чем диалог с Гитлером в 1945 году
Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил предложение американского лидера и хозяина овального кабинета Джо Байдена о переговорах по ядерному разоружению. Он припомнил Гитлера и провёл параллель с перемирием СССР с Германией в 1945 году, отметив, что контакты Москвы и Вашингтона по сокращению ядерных сил (стратегических наступательных вооружений, СНВ) без каких-то условий бессмысленны.
Российский политик напомнил, что Байден в целях помощи «своей безмозглой протеже брякнул», что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. По его мнению, это не что иное, как «очередное хамство америкосов».
«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — написал Медведев в своём телеграм канале.
Как уже рассказывал Life.ru, ранее 81-летний хозяин Белого дома заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросам сокращения ядерного оружия. Он указал, что американская сторона хочет идти на диалог без предварительных условий. Американский лидер также отметил, что существующие ядерные риски противоречат усилиям нобелевских лауреатов и подрывают те нормы и соглашения, над которыми страны трудились совместно.
Life.ru