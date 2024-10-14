Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с «перемирием с Гитлером»

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил предложение американского лидера и хозяина овального кабинета Джо Байдена о переговорах по ядерному разоружению. Он припомнил Гитлера и провёл параллель с перемирием СССР с Германией в 1945 году, отметив, что контакты Москвы и Вашингтона по сокращению ядерных сил (стратегических наступательных вооружений, СНВ) без каких-то условий бессмысленны.

Российский политик напомнил, что Байден в целях помощи «своей безмозглой протеже брякнул», что готов к переговорам о сокращении СЯС с Россией без предварительных условий. По его мнению, это не что иное, как «очередное хамство америкосов».

«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — написал Медведев в своём телеграм канале.