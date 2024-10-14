Байден заявил, что готов к переговорам с Россией по ядерному разоружению

Президент США Джо Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросам сокращения ядерного оружия. Эта информация содержится в его письменном заявлении, приуроченном к присуждению Нобелевской премии мира японской ассоциации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

В заявлении Байден подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном без предварительных условий. Он добавил, что всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов.

Американский президент также отметил, что существующие ядерные риски противоречат усилиям нобелевских лауреатов и подрывают те нормы и соглашения, над которыми страны работали совместно.