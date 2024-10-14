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13 октября, 23:56

Байден заявил, что готов к переговорам с Россией по ядерному разоружению

Президент США Джо Байден выразил готовность к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросам сокращения ядерного оружия. Эта информация содержится в его письменном заявлении, приуроченном к присуждению Нобелевской премии мира японской ассоциации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

В заявлении Байден подчеркнул, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой, Пекином и Пхеньяном без предварительных условий. Он добавил, что всему миру не выгодно тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов.

Американский президент также отметил, что существующие ядерные риски противоречат усилиям нобелевских лауреатов и подрывают те нормы и соглашения, над которыми страны работали совместно.

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Ранее научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил, что российская ядерная доктрина была «беспечной» и нуждается в срочном изменении. Он подчеркнул, что удары по территории России и её вооружённым силам должны стать основанием для применения ядерного оружия.

Обложка ©

flickr / Todd Jacobucci

Артём Гапоненко
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