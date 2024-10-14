Байден выделил $612 млн на борьбу с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен»
На восстановление Флориды после шествия разрушительных ураганов «Милтон» и «Хелен» будет потрачено свыше полумиллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в пострадавшем штате.
«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении $612 млн на шесть новых передовых проектов для поддержки населения, пострадавшего от ураганов «Хелен» и «Милтон», — анонсировал глава Белого дома.
По словам политика, средства будут потрачены на восстановление электроснабжения, а также усовершенствование всей энергосистемы штата. Уже сейчас ремонтные бригады со всей страны и даже из Канады вернули свет в 75% домов, добавила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, сменившая Байдена за трибуной.
Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток Штатов в конце сентября, его жертвами стали свыше 200 человек. А спустя несколько дней стихия повторила удар в лице «Милтона», который разрушил сотни домов и утащил на тот свет десятки американцев.
Flickr / The White House