Байден выделил $612 млн на борьбу с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен»

На восстановление Флориды после шествия разрушительных ураганов «Милтон» и «Хелен» будет потрачено свыше полумиллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в пострадавшем штате.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении $612 млн на шесть новых передовых проектов для поддержки населения, пострадавшего от ураганов «Хелен» и «Милтон», — анонсировал глава Белого дома.