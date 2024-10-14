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13 октября, 21:45

Байден выделил $612 млн на борьбу с последствиями ураганов «Милтон» и «Хелен»

На восстановление Флориды после шествия разрушительных ураганов «Милтон» и «Хелен» будет потрачено свыше полумиллиарда долларов. Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, выступая в пострадавшем штате.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении $612 млн на шесть новых передовых проектов для поддержки населения, пострадавшего от ураганов «Хелен» и «Милтон», — анонсировал глава Белого дома.

По словам политика, средства будут потрачены на восстановление электроснабжения, а также усовершенствование всей энергосистемы штата. Уже сейчас ремонтные бригады со всей страны и даже из Канады вернули свет в 75% домов, добавила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, сменившая Байдена за трибуной.

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Напомним, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восток Штатов в конце сентября, его жертвами стали свыше 200 человек. А спустя несколько дней стихия повторила удар в лице «Милтона», который разрушил сотни домов и утащил на тот свет десятки американцев.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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