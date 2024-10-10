Ураган «Милтон» уже разрушил 125 домов во Флориде, погибли два человека
Ураган «Милтон». Обложка © X / NBCNews
Около 125 домов были разрушены торнадо, который обрушился на американский штат Флорида вместе с ураганом «Милтон». Об этом сообщает телеканал ABC News.
Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри отметил, что на восточном побережье штата зафиксирована «активность торнадо», что привело к значительным разрушениям инфраструктуры. Основную часть повреждённых зданий составляют мобильные дома и жилые комплексы для пожилых граждан.
Ветер, раскачивающий яхты во Флориде. Видео © X / Anvi Yadav
Телеканал NBC News сообщает, что как минимум два человека погибли из-за стихии. Ещё несколько человек были доставлены в больницы.
Ураган «Милтон» может стать самым разрушительным в истории Соединённых Штатов. Скорость ветра достигает 215 километров в час, что способно кардинально изменить ландшафт Флориды. Чтобы избежать опасности, миллионы американцев принимают решение эвакуироваться из штата. К моменту дохода до прибрежья скорость урагана снизилась.