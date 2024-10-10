Ураган «Милтон» уже разрушил 125 домов во Флориде, погибли два человека

Около 125 домов были разрушены торнадо, который обрушился на американский штат Флорида вместе с ураганом «Милтон». Об этом сообщает телеканал ABC News.

Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри отметил, что на восточном побережье штата зафиксирована «активность торнадо», что привело к значительным разрушениям инфраструктуры. Основную часть повреждённых зданий составляют мобильные дома и жилые комплексы для пожилых граждан.

Ветер, раскачивающий яхты во Флориде. Видео © X / Anvi Yadav