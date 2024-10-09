Вильфанд: Ураган «Мильтон» может стать самым разрушительным в истории США
Приближающийся к побережью Флориды ураган «Милтон» имеет шансы войти в число самых разрушительных стихийных бедствий, став мощнее «Катрины» 2005 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — цитирует метеоролога РИА «Новости».
Он считает, что «Милтон» может оказаться мощнее ураганов «Иван Грозный» и «Катрина» (стала самым разрушительным штормом за всю историю Штатов), обрушившихся на США в 2004 и 2005 годах. Вильфанд добавил, что Флориду ожидают колоссальные разрушения, но можно свести их к минимуму, в первую очередь, эвакуировав людей.
Напомним, 6 октября появились сообщения о том, что к побережью Штатов со стороны Мексиканского залива движется мегашторм «Милтон». Ему присвоили четвёртый из пяти уровней разрушительности по шкале Саффира-Симпсона. Что касается минимизации потерь, то из Флориды уже эвакуировали около пяти миллионов жителей, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории региона. Всего в штате проживают порядка 21 миллиона человек.
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