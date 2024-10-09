Вильфанд: Ураган «Мильтон» может стать самым разрушительным в истории США

Приближающийся к побережью Флориды ураган «Милтон» имеет шансы войти в число самых разрушительных стихийных бедствий, став мощнее «Катрины» 2005 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались. Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — цитирует метеоролога РИА «Новости».